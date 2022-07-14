«Манчестер Сити» сомневается в трансфере Кукурельи

Руководство «Манчестер Сити» не уверено в том, что клубу стоит выкладывать большие деньги за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «горожане» не хотят выкладывать за футболиста 50 миллионов евро.

Напомним, что именно за эту сумму «Брайтон» будет готов начать переговоры с заинтересованными клубами по трансферу Кукурельи. Главный тренер клуба Грэм Поттер очень хотел бы сохранить испанца в своей команде на следующий сезон.

Кукурелья способен отыграть на двух позициях – на левом фланге и в центре обороны в схеме с тремя защитниками. Универсальность Марка привлекла внимание «Челси», но сам игрок хочет перейти именно в «Манчестер Сити».