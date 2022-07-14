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«Тоттенхэм» предлагает «Севилье» четырёх игроков за трансфер Кунде

14 Июля 2022 • 10:58 Комментировать

В попытке снизить цену на защитника «Севильи» Жюля Кунде «Тоттенхэм» может предложить испанскому клубу четырех игроков. Речь идет о Джованни Ло Чельсо, Танги Ндомбеле, Гарри Уинксе и Серхио Регилоне.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте продолжает искать варианты укрепления центральной зоны обороны и Кунде является одной из трансферных целей итальянского специалиста. Однако, цена на Кунде, которая составляет более 90 миллионов евро, может стать препятствием для трансфера игрока.

Чтобы снизить стоимость, «Тоттенхэм» готов предложить «Севилье» одного из четырех игроков, сообщает Daily Express. Наиболее вероятным кандидатом является Регилон, к которому «Севилья» ранее уже проявила интерес.

Тем не менее, по последней информации, главным фаворитом на приобретение Кунде пока является «Барселона».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Джовани Ло Чельсо Гарри Уинкс Танги Ндомбеле Серхио Регилон Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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