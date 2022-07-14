Колвилл уйдёт из «Челси», если в клуб придут три новых защитника

Молодой защитник «Челси» Леви Колвилл грозится покинуть команду в случае прихода трёх новых центральных защитников. Об этом в социальных сетях сообщает клубный инсайдер «пенсионеров» Низар Кинселла.

Напомним, что «Челси» в данный момент близок к приобретению защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Также ряды клуба в ближайшее время могут пополнить Натан Аке из «Манчестер Сити» и Преснел Кимпембе из «ПСЖ».

В случае прихода всех троих Колвилл захочет уйти не в аренду, а на постоянной основе. На футболиста есть большой спрос в Английской премьер-лиге. Он интересен минимум двум клубам – «Саутгемптону» и «Лестеру».