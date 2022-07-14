Рэшфорд: «Нам нужно много работать, чтобы стать лучше»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал журналистам, как проходит предсезонный сбор в команде Эрика тен Хага.

«Я думаю, что первые две с половиной недели тренировок были хорошими, мы в намного лучшей форме, чем в прошлом сезоне. Мы все еще допускаем много ошибок на тренировках, так что нам есть, что улучшать», - сказал Рэшфорд в интервью журналистам.

Также футболист поделился мыслями по поводу своего настроя на новый сезон.

«Намного легче ошибаться в команде, которая побеждает. Это большой клуб, и от нас ждут побед, и нам нужно много работать, чтобы стать лучше», - добавил Рэшфорд.

Ранее была информация, что футболист может покинуть «Манчестер Юнайтед», но после разговора с новым тренером Эриком тен Хагом Рэшфорд изменил свои намерения.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.