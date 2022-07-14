«МЮ» близок к тому, чтобы сегодня совершить свой второй летний трансфер

«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от того, чтобы сегодня договориться о переходе своего второго новичка в это трансферное окно. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» сегодня проведут встречу с амстердамским «Аяксом», где согласуют последние детали трансфера Лисандро Мартинеса.

Сам аргентинец уже окончательно сделал свой выбор, решив присоединиться именно к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед», нежели переходить в лондонский «Арсенал».

Напомним, что сумма сделки должна составить в районе 50 миллионов евро. Мартинес – одна из ключевых целей для клуба в это трансферное окно.