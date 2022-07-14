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«Ливерпуль» включился в борьбу за Исака

14 Июля 2022 • 10:05 Комментировать

«Ливерпуль» стал еще одним кандидатом на приобретение нападающего «Реал Сосьедад» Александера Исака.

Ранее была информация, что форвардом интересуется «Ньюкасл». Однако, «сороки» пока считают, что испанский клуб слишком завышает цену на футболиста. Кроме того, руководство «Реал Сосьедад» дало понять, что не собирается расставаться с игроком.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжает искать форварда, способного заменить Садио Мане, перешедшего в «Баварию», сообщает Fichajes. Но ценник за Исака в 50-60 миллионов евро может заставить англичан обратиться к другим вариантам.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Реал Сосьедад Александер Исак Трансферы футбола - лето 2022
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