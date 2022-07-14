«Челси» следит за ситуацией с Френки де Йонгом

«Челси» готов стать еще одним участником трансферной саги, которая разворачивается вокруг полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В переходе голландца сильно заинтересован «Манчестер Юнайтед». Англичане давно обговорили условия трансфера с каталонским клубом, однако сам де Йонг пока отказывается переходить в команду Эрика тен Хага.

В свою очередь, «Барселона», по всей видимости, твердо готова расстаться с полузащитником, чтобы разгрузить платежную ведомость и освободить необходимые финансы для приобретения других футболистов.

Если трансфер де Йонга в Манчестер не состоится, «синие» будут готовы предложить свои услуги, сообщает talkSPORT.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.