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«Челси» следит за ситуацией с Френки де Йонгом

14 Июля 2022 • 09:55 Комментировать

«Челси» готов стать еще одним участником трансферной саги, которая разворачивается вокруг полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

В переходе голландца сильно заинтересован «Манчестер Юнайтед». Англичане давно обговорили условия трансфера с каталонским клубом, однако сам де Йонг пока отказывается переходить в команду Эрика тен Хага.

В свою очередь, «Барселона», по всей видимости, твердо готова расстаться с полузащитником, чтобы разгрузить платежную ведомость и освободить необходимые финансы для приобретения других футболистов.

Если трансфер де Йонга в Манчестер не состоится, «синие» будут готовы предложить свои услуги, сообщает talkSPORT.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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