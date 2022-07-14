Тухель рассказал, нужны ли «Челси» Левандовски и Роналду

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о возможных переходах в лондонский клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Специалист заявил, что «синие» не нуждаются в усилении группы атаки и нацелены на покупку защитника.

«Мы очень хотим подписать игрока в защиту, это ни для кого не секрет. Уже отталкиваясь от наших возможностей, мы будем смотреть, как действовать дальше на трансферном рынке», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду сначала пропустил несколько тренировок манкунианцев, а затем не поехал с командой в предсезонное турне в Таиланд. Официальной причиной отсутствия португальца называются семейные обстоятельства.

33-летний Левандовски же открыто заявил о своём желании покинуть мюнхенский клуб нынешним летом. Главным претендентом на польского форварда называется «Барселона».