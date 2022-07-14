Тухель: «Не отказался бы от нового нападающего, но сейчас наш приоритет – защита»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не отказался бы заполучить в команду нового нападающего. Напомним, что форвард команды Ромелу Лукаку недавно ушёл в аренду в миланский «Интер», после чего у «синих» осталось вакантное место в нападении.

«Не отказался бы от нового нападающего, но сейчас наш приоритет – защита, это ни для кого не секрет. Мы потеряли топ-футболистов, поэтому нам нужно их достойно заменить», – цитирует немца Sky Sports.

Напомним, что «Челси» в последние дни был связан с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.