Новым клубом Гнабри может стать «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией с полузащитником «Баварии» Сержа Гнабри.

Контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает через год и стороны пока так и не договорились о продлении контракта. Гнабри требует у «Баварии» зарплату в 250 тысяч евро в неделю, немецкий клуб отказывается удовлетворить желания футболиста.

Внимание на эту ситуацию обратил «Манчестер Сити». Если Гнабри не подпишет новое соглашение с «Баварией», «горожане» намерены заняться трансфером игрока, сообщает Manchester Evening News. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола ищет атакующего полузащитника, способного заменить Рахима Стерлинга, который перешел в «Челси».

В прошедшем сезоне Гнабри провел в Бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.