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«Арсенал» интересуется Гвардиолом

14 Июля 2022 • 09:21 Комментировать

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол попал в сферу интересов «Арсенала».

Главный тренер «канониров» Микель Артета находится в поисках защитника, способного составить конкуренцию Кирану Тирни на левом фланге обороны. Ранее «Арсенал» вел переговоры с Лисандро Мартинесом из «Аякса», но игрок, скорее всего, отдаст свое предпочтение «Манчестер Юнайтед». Теперь лондонский клуб обратил внимание на Гвардиола, который одинаково хорошо играет как в центре защиты, так и на фланге. Кроме «канониров», интерес к 20-летнему футболисту проявляет «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в Бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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