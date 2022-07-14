«Челси» начал переговоры с игроком «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может покинуть французский клуб этим летом. По сообщениям The Athletic, на игрока сборной Франции есть спрос в английской Премьер-лиге.

Заинтересованность в трансфере 26-летнего исполнителя проявляет лондонский «Челси». Представители «пенсионеров» уже вступили в переговоры с окружением Кимпембе.

Контракт защитника с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Преснела оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Кимпембе провел 30 матчей, забил гол и получил шесть желтых карточек.