«Манчестер Сити» и «Атлетико» сразятся за французского нападающего

19-летний французский нападающий Секу Мара, выступающий у себя на родине за «Бордо», имеет заманчивые варианты продолжения карьеры в испанском и английском чемпионатах.

Согласно сведениям Lequipe, заполучить перспективного футболиста в свои ряды рассчитывают мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Монако». Срок действующего трудового договора Секу с жирондинцами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что «Бордо» был понижен в третий дивизион из-за проваленной финансовой проверки.

В прошлом сезоне Мара принял участие в 27 матчах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.