Eurosport назвал обладателя «Золотого мяча»

Журналисты популярного издания Eurosport обозначили пятерку главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году. Главным претендентом на престижную награду, ожидаемо, стал нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

На вторую строчку эксперты поставили сенегальского вингера Садио Мане, сменившего этим летом «Ливерпуль» на мюнхенскую «Баварию». Тройку фаворитов от Eurosport замкнул экс-партнер Мане по «Ливерпулю» Мохамед Салах.

На четвертое место журналисты поставили звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а топ-5 замкнул бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.