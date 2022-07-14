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Тухель отреагировал на трансфер Стерлинга

14 Июля 2022 • 07:24 Комментировать

Немецкий специалист Томас Тухель, который занимает пост рулевого лондонского «Челси», высказался о переезде на «Стэмфорд Бридж» вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

«Этот трансфер был приоритетом для «Челси». Мы рады, что наконец-то сделка закрыта. Рахим усилит состав нашей команды, это именно тот игрок, который был нужен. Нам довольно быстро удалось убедить Стерлинга перейти к нам. Он сделал для этого трансфера все возможное», - цитирует тренера Sky Sports.

О трансфере Стерлинга было объявлено в среду, 13 июля. Вингер заключил с лондонским клубом пятилетнее трудовое соглашение.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рахим Стерлинг
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