Тухель отреагировал на трансфер Стерлинга

Немецкий специалист Томас Тухель, который занимает пост рулевого лондонского «Челси», высказался о переезде на «Стэмфорд Бридж» вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

«Этот трансфер был приоритетом для «Челси». Мы рады, что наконец-то сделка закрыта. Рахим усилит состав нашей команды, это именно тот игрок, который был нужен. Нам довольно быстро удалось убедить Стерлинга перейти к нам. Он сделал для этого трансфера все возможное», - цитирует тренера Sky Sports.

О трансфере Стерлинга было объявлено в среду, 13 июля. Вингер заключил с лондонским клубом пятилетнее трудовое соглашение.