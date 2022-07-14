«Милан» упустил звезду «Брюгге»

Руководители «Милана» не сумели договориться с «Брюгге» по поводу перехода молодого бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе.

По информации Calciomercato, победителем в переговорах по поводу трансфера 21-летнего бельгийского футболиста стал английский «Лидс», который заплатит «Брюгге» за полузащитника около 37 миллионов евро без учёта различных бонусов. Стоит отметить, что «россонери» были готовы заплатить за де Кетеларе лишь 30 миллионов.

В прошлом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в бельгийской лиге 39 матчей, в которых забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.