Романо: «Лидс» ждёт результатов переговоров де Кетеларе с «Миланом»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо внес ясность в вопрос потенциального перехода полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе в «Лидс».

«Со стороны «Лидса» ничего нового, они просто ждут — поскольку де Кетеларе отдает приоритет «Милану»… а «Милан» ведет переговоры с «Брюгге», - написал Романо в своих соцсетях.

Ранее «Лидс» сделал предложение бельгийскому клубу в размере 35 миллионов евро с возможными бонусами. Тем не менее, сам де Кетеларе склоняется к переходу в итальянский клуб. Переговоры «Милана» с «Брюгге» еще не завершились.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Бельгии 39 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.