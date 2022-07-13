«Ньюкасл» считает цену на Исака слишком высокой

«Ньюкасл» продолжает интересоваться нападающим «Реал Сосьедад» Александером Исаком, но считает цену на игрока слишком завышенной.

«Ньюкасл» ценит Александера Исака, но запрашиваемая цена является слишком высокой. Пока ничего не изменилось», - написал в своих соцсетях главный тренер «сорок» Эдди Хау.

Ранее сообщалось, что испанский клуб наотрез отказался продавать нападающего, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 80 миллионов евро.

Также была информация, что в случае неудачи в переходе Исака, «Ньюкасл» обратит свое внимание на форварда «Челси» Армандо Броя.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.