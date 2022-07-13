«Ювентус» готов подкрепить трансфер Габриэля двумя игроками

«Ювентус» собирается предложить за переход защитника «Арсенала» Габриэля 30 миллионов евро и двух игроков.

Центральный защитник «Арсенала» стал одной из главных трансферных целей главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри, после того как основной защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт озвучил решение перейти в «Баварию». Туринцы готовы предложить за Габриэля двух футболистов.

Речь идет о полузащитниках Адриене Рабио и Артуре Мело, сообщает Calciomercatoweb.

Главный тренер «канониров» Микель Артета, по мнению итальянской стороны, может быть заинтересован в услугах обоих футболистов, так сейчас находится в поисках центрального полузащитника.

В прошедшем сезоне Габриэль провел в АПЛ 35 матчей, забив в них 5 голов.