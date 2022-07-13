«Челси» больше не претендует на Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде не перейдёт в «Челси» этим летом.

Именно лондонский клуб долгое время считался главным претендентом на француза, но сам игрок предпочитает перебраться в «Барселону» и неоднократно обсуждал вероятный трансфер с наставником «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом. Как стало известно Diario SPORT, в «Челси» отказались от планов на 23-летнего лидера обороны «Севильи», решив сосредоточиться на подписании Калиду Кулибали («Наполи»), Натана Аке («Манчестер Сити») и Преснела Кимпембе («ПСЖ»).

Основным кандидатом на покупку Кунде остаётся «Барселона», однако в услугах игрока также заинтересован «ПСЖ».