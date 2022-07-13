Клопп: «Эти летом ещё несколько игроков покинут «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил журналистам, что в это межсезонье команду покинут еще несколько игроков.

«Это необходимо. Мы потеряли не только Садио, мы также потеряли Дивока Ориги и Такуми Минамино. Некоторые другие игроки тоже могут уйти. это просто меняет динамику в команде, и это действительно необходимо», - сказал Клопп в интервью ESPN.

Наставник «Ливерпуля» отметил важность обновления команды.

«Сейчас у меня седьмой сезон, и важно, чтобы мы не делали одно и то же снова и снова. Мы должны выйти на новый уровень, а для этого всегда нужны новые силы», - добавил Клопп.

Кто именно покинет английский клуб, Клопп не уточнил.