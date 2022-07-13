«Манчестер Юнайтед» хочет презентовать Эриксена во время турне по Австралии

Полузащитник Кристиан Эриксен может официально стать игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Футболист близок к подписанию трехлетнего контракта.

Эриксен стал свободным агентом летом, после того как истек его контракт с «Брентфордом». По данным ESPN, игрок сборной Дании уже прошел тщательное медицинское обследование и устно дал согласие на трехлетний контракт.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится в предсезонном турне по Австралии. Именно там клуб собирается представить публике свое новое приобретение.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.