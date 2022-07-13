Ещё одним претендентом на Кунде стал «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Английскому клубу придется раскошелиться на 85 миллионов евро – именно такой ценник установила на футболиста «Севилья», сообщает AS.

Ранее была информация, что игроком также интересуется «ПСЖ». Но пока ближе всех к приобретению защитника находится «Барселона», которая собирается закрыть сделку по защитнику на следующей неделе.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте стремится укрепить линию обороны команды в летнее межсезонье. С переходом в «Тоттенхэм» был связан защитник «Интера» Алессандро Бастони, но сделка успехом не завершилась.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.