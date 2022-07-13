«Ливерпуль» начал переговоры по Матеусу Нунесу

«Ливерпуль» связался с португальским «Спортингом» по поводу трансфера полузащитника Матеуса Нунеса.

Игрок также является трансферной целью «Челси». «Спортинг» рассчитывает получить за футболиста около 50 миллионов евро.

«Ливерпуль» в это межсезонье уже успел приобрести Дарвина Нуньеса, Фабиу Карвалью и Кэлвина Рэмзи. Теперь внимание «красных» обращено на Матеуса Нунеса, сообщает Jornal de Noticias.

Футболист одинаково хорошо играет как в атаке, так и в обороне, и является хорошим дриблером.

В прошедшем сезоне Нунес провел в чемпионате Португалии 33 игры, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.