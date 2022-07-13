Цимикас: «Хочу добиться большего, чем в прошлом году»

Защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас поделился с журналистами планами на новый сезон.

«Мы кое-что не доделали в прошлом сезоне и вернемся к этому в новом. Мы отдадим абсолютно все. Я хотел бы чего-то большего по сравнению с прошлым годом. Мы, в конце концов, не выиграли Премьер-лигу, мы не выиграли Лигу чемпионов, но такова игра», - сказал Цимикас.

Защитник также отметил, что готов к конкуренции за место на левом фланге обороны с Эндрю Робертсоном.

«Когда я пришел сюда, я знал, что мне придется бросить вызов Роббо. Это дает мне дополнительный толчок, чтобы работать еще усерднее для достижения моих личных целей», - добавил Цимикас.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 13 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.