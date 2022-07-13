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Кулибали прошёл медосмотр в Лондоне, «Челси» готовит официальное подтверждение трансфера

13 Июля 2022 • 21:55 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.10 3.60 2.20
14.08 20:30

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали практически стал игроком «Челси».

Сегодня сенегальский футболист прилетел в Лондон для прохождения медосмотра в расположении своего нового клуба. Вскоре Кулибали присоединится к «Челси» на предсезонном сборе команды в Лос-Анджелесе, после чего лондонцы официально объявят о подписании 31-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что трансфер Калиду Кулибали обойдётся «Челси» в 40 млн евро. Сенегалец будет зарабатывать 10 млн евро в год по контракту, рассчитанному на четыре года.

Цвета «Наполи» Кулибали защищал с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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