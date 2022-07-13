Рой Кин: «У «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» нет конкурентов в АПЛ»

Футбольный эксперт Рой Кин высказал свое мнение по поводу фаворитов в новом сезоне АПЛ.

«Я не думаю, что кто-то сократит разрыв от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Возможно, он станет чуть меньше, благодаря некоторому усилению составов, но никто из конкурентов не сможет приблизиться к «Сити» и «Ливерпулю», - сказал Кин в интервью Sky Bet.

Кин особо отметил «Манчестер Юнайтед», заявив следующее:

«Тен Хагу, без сомнения, дадут деньги на покупку пяти-шести опытных игроков, но «Юнайтед» пока не готовы конкурировать за титул», - сказал эксперт.

В прошлом сезоне «Челси», занявший третье место в Премьер-лиге, отстал от «Ливерпуля», который финишировал вторым, на 18 очков.