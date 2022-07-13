Леау не планирует покидать «Милан»

Полузащитник «Милана» Рафаэл Леау сообщил, что не собирается уходить из «Милана».

Интерес к игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Сити», но полузащитник заявил, что он счастлив в Милане и не собирается менять клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тем не менее, переговоры по новому соглашению между игроком и «Миланом» пока не привели к положительному результату. Португалец хочет получать 7 миллионов евро за сезон, «Милан», в свою очередь, может в настоящее время предложить только 6 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.