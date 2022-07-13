Лэмпард – о новичке «Эвертона» Тарковски: «Восхищался им задолго до трансфера»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард очень доволен недавним приобретением своего клуба.

Джеймс Тарковски стал игроком «ирисок» в начале июля, перебравшись из «Бёрнли» в качестве свободного агента.

«Я в восторге от Джеймса, – восхваляет Лэмпард 29-летнего центрального защитника в интервью клубному каналу «Эвертона». – Я восхищался этим футболистом задолго до его прихода к нам. Он уже много лет показывает отличную игру на уровне Премьер-лиги.

Он очень силён физически, отлично действует в обеих штрафных, хорошо владеет мячом – все эти качества для нас крайне необходимы. Кроме того, Джеймс обладает характером выдающегося профессионала, что не менее важно», – заявил рулевой «Эвертона».