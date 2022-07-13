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​«Здесь мой дом»: Стерлинг высказался после перехода в «Челси»

13 Июля 2022 • 19:18 Комментировать (1)

В среду вечером «Челси» официально объявил о переходе из «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. На страницах клубного сайта «пенсионеров» были опубликованы первые слова 27-летнего вингера после трансфера.

«Прежде всего, мне приятно быть здесь. Конечно, я уже многого добился в своей карьере, но мне ещё многое предстоит сделать. Я действительно с нетерпением жду возможности показать себя под руководством Томаса Тухеля.

Лондон – мой дом. Именно здесь для меня всё началось. Удивительно, что теперь я могу играть на глазах своей семьи и друзей», - сказал Стерлинг.

Отметим, что прежде чем оказаться в академии «Ливерпуля», Рахим Стерлинг занимался в академии лондонского «КПР».

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Челси Рахим Стерлинг
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