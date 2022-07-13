Один из самых громких трансферов летнего межсезонья состоялся. Звёздный вингер сборной Англии Рахим Стерлинг перебрался из «Манчестер Сити» в «Челси». Лондонский клуб на своём официальном сайте объявил о заключении со Стерлингом контракта на пять сезонов.

«Челси» стал третьим топ-клубом в карьере Рахима Стерлинга. Ранее на взрослом уровне он выступал за «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Цвета «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг защищал на протяжении последних семи сезонов. За этот период именно Стерлинг отметился наибольшим количеством очков по системе «гол+пас» в составе своей команды.

Новый чемпионат Англии стартует в августе.