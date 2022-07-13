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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп: «В гонке за титул АПЛ участвуют не только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

13 Июля 2022 • 17:55 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что чемпионскую гонку в Английской премьер-лиге не стоит рассматривать как битву только его команды и «Манчестер Сити».

«Мы с «Манчестер Сити» не так сильно опережаем остальных. Люди смотрят на набранные очки в прошлом сезоне и неправильно понимают ситуацию. Я не знаю, на какое количество очков мы опередили «Челси». Но мы играли с ними четыре раза и ни разу не выиграли», - сказал Клопп ESPN.

В сезоне 2021/2022 «Ливерпуль» и «Челси» провели четыре очных матча. В АПЛ команды дважды разошлись миром – 1:1 и 2:2. В финалах Кубка Англии и Кубка лиги «Ливерпуль» и «Челси» дважды сыграли со счётом 0:0, но в обоих случаях команда Юргена Клоппа побеждала по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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