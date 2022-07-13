«Наполи» достиг полного соглашения с «Челси» по трансферу защитника Калиду Кулибали, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. 31-летний сенегалец подпишет долгосрочный контракт с с лондонским клубом с зарплатой — 10 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Кулибали провёл в составе «Наполи» 34 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Сенегала в 35 миллионов евро.