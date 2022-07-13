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«Челси» оформил переход Кулибали слухи

13 Июля 2022 • 17:24 Комментировать
Наполи
...
Монца
21.08 20:30

«Наполи» достиг полного соглашения с «Челси» по трансферу защитника Калиду Кулибали, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. 31-летний сенегалец подпишет долгосрочный контракт с с лондонским клубом с зарплатой — 10 миллионов евро за сезон.   

В минувшем сезоне Кулибали провёл в составе «Наполи» 34 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает защитника сборной Сенегала в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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