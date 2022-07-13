​В Англии подчеркнули огромный вклад Стерлинга в успехи «Манчестер Сити»

В ближайшие часы Рахим Стерлинг станет футболистом «Челси». 27-летний вингер уже успел написать и опубликовать прощальное письмо для «Манчестер Сити».

Между тем, британский Sky Sports решил подчеркнуть огромный оклад Рахима Стерлинга в успехи «Манчестер Сити». Если брать семь лет выступлений вингера за «горожан», то именно он поучаствовал в наибольшем количестве голов команды.

За времена в «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выполнил 205 результативных действий (131 гол и 74 голевых паса). Второе место по системе «гол+пас» за этот период занимает Кевин де Брёйне (86 + 117 = 203), а тройку замыкает Серхио Агуэро (153 + 31 = 184).