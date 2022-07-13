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Парти не полетит с «Арсеналом» на предсезонку в США

13 Июля 2022 • 13:07 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти не отправится с остальной командой на предсезонные сборы в США. По информации от журналиста Гарри Джейкоба, футболист не может полететь с командой из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Также в США вместе с командой не полетят полузащитник Фоларин Болагун и вратарь Бернд Лено, который может покинуть «Арсенал» этим летом. В трансфере голкипера заинтересован другой лондонский клуб – «Фулхэм», который в данный момент отказывается платить за игрока требуемые 15 миллионов евро.

Напомним, что Томас Парти перешёл в «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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