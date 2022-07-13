Ливерпуль собирается наградить Клоппа почётным званием

На следующей неделе городской совет Ливерпуля соберется на внеочередное заседание, на котором будет рекомендовано присвоить главному тренеру Юргену Клоппу почетное звание «Свобода города».

Клопп может присоединиться к Стивену Джеррарду и Кенни Далглишу, которые ранее уже получили подобную награду.

Звание вручается лицам, оставившим след в истории города.

Клопп, во время своей работы на посту главного тренера «Ливерпуля», приводил «красных» к победам в Премьер-лиге, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира и кубках Англии.