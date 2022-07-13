Спаллетти уведомил игроков «Наполи» об уходе Кулибали

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти уведомил своих подопечных о скором уходе защитника и капитана команды Калиду Кулибали. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кулибали должен обойтись «Челси» в районе 38 миллионов евро. Также «Наполи» может получить дополнительные два миллиона в виде бонусов. Калиду подпишет с «пенсионерами» контракт, который будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, что скоро Кулибали исполнится 31 год. В его услугах были заинтересованы и другие клубы, среди которых были туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Сам Спаллетти ранее грозился пойти в отставку если клуб решит продать Кулибали.