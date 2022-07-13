Агент де Йонга сообщил «Барселоне» решение игрока

Агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга озвучил решение своего клиента руководству каталонского клуба. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец не хочет покидать команду, но при этом не пойдёт на требуемое снижение зарплаты.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» ранее уже согласовал с «Барселоной» трансфер де Йонга, но сделка затягивается из-за желания самого игрока остаться на «Камп Ноу». В гонку за футболистом в ближайшее время может ворваться лондонский «Челси».

Напомним, что де Йонг перебрался в каталонский клуб летом 2019 года из амстердамского «Аякса» за сумму в районе 90 миллионов евро.