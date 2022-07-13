«Сассуоло» принял предложение «Вест Хэма» по Скамакке

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка, по всей видимости, начнет следующий сезон в АПЛ. Итальянский клуб принял предложение «Вест Хэма» в размере около 40 миллионов евро.

23-летний форвард имеет еще четыре года действующего контракта с «Сассуоло», однако итальянцы удовлетворились предложением «молотков», сообщает Sportitalia.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Арсенал», но после подписания Габриэля Жезуса необходимость в покупке Скамакка у «канониров» отпала.

В прошедшем сезоне Скамакка провел в Серии А 36 матчей, в которых забил 16 голов.