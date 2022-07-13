«Челси» согласовал сумму трансфера Аке

Лондонский «Челси» договорился с «Манчестер Сити» о сумме трансфера защитника Натана Аке, который близок к возвращению на «Стэмфорд Бридж» спустя 5 лет после ухода. Как сообщает журналист Грэм Бэйли, нидерландец обойдётся «пенсионерам» в 45 миллионов евро, но при этом клубам ещё предстоит согласовать бонусы и сроки выплат.

Напомним, что лондонский «Челси» уже практически подписал у «Манчестер Сити» 27-летнего полузащитника Рахима Стерлинга, который также обошёлся клубу в районе 50 миллионов евро. Англичанин уже прибыл в Лос-Анджелес, где присоединится к новой команде на предсезонных сборах.