«Челси» сделает последнее предложение по Кулибали

Лондонский «Челси» сегодня сделает последнее официальное предложение по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали, у которого остался всего год по контракту с командой Лучано Спаллетти.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, ожидается, что «Челси» предложит неаполитанскому клубу 38 миллионов евро + два миллиона в виде бонусов. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис, скорее всего, примет это предложение.

Напомним, что Кулибали стал альтернативой для «Челси» после неудачи в переговорах с защитником «Ювентуса» Маттайсом де Лихтом, который ранее отказался переезжать на «Стэмфорд Бридж», выбрав «Баварию».