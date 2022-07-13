Марш – о Рафинье: «Тяжело видеть, как он уходит, но он всегда был предан делу»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал переход в «Барселону» вингера Рафиньи Диаса, который должен состояться со дня на день.

«Как бы тяжело ни было терять Рафинью, я скажу о нем следующее. Он был предан делу «Лидса». На фоне слухов о переходе в «Барселону» он продолжал делать свою работу и помог клубу избежать вылета», - сказал Марш в интервью Yorkshire Evening Post.

Наставник «Лидса» добавил, что благодарен Рафинье за работу и желает бразильцу заключить сделку с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб на днях официально объявит о переходе полузащитника.