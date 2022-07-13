Сульшер отказался от должности главного тренера сборной Ирана

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отказался от возможности поработать на чемпионате мира в Катаре в качестве главного тренера сборной Ирана.

Азиатская сборная рассталась с Драганом Скочичем всего за несколько месяцев до старта турнира. Федерация Ирана немедленно обратилась к норвежскому специалисту, но получила отказ, сообщает Foot Mercato.

Бывший главный тренер «МЮ» не имеет недостатка предложений от различных европейских клубов. Тем не менее, Сульшер до сих предпочитает отказываться от работы главным тренером.

Специалист покинул «Юнайтед» в конце прошлого года после серии неудачных результатов.