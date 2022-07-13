Клопп прокомментировал игру Дарвина Нуньеса в контрольном матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру новичка команды Дарвина Нуньеса в контрольном матче против «Манчестер Юнайтед».

«Дарвин – типичный девятый номер, но он может играть и на фланге», - сказал Клопп после игры, которая закончилась поражением «Ливерпуля» со счетом 0:4.

«Ребята уже начинают искать его на поле. Это была всего лишь третья тренировка для него и, я думаю, после пары быстрых пробежек по полю его легкие были готовы взорваться», - сказал наставник «Ливерпуля».

Клопп отметил, что Нуньес старался открываться и получать мячи «на ход», что представляло опасность для ворот соперника.

Дарвин Нуньес стал самым громким приобретением «Ливерпуля» в текущее межсезонье. Игрок перешел из «Бенфики» за 95 миллионов евро.