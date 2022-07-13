Клуб АПЛ готов подписать Мату, покинувшего «Манчестер Юнайтед»

Испанский вингер Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» по истечении срока трудового соглашения, может остаться в английской Премьер-лиге.

Согласно сообщениям AS, заинтересованность в услугах свободного агента проявляет «Лидс». Руководство клуба уже вышло на связь с представителем Маты. «Павлины» готовы подписать испанца, но не смогут гарантировать ему уровень заработка как в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» он зарабатывал шесть миллионов евро в год.

Хуан выступал за «красных дьяволов» с 2014 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии испанец провел семь матчей, не отметившись голевыми действиями.