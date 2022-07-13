Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новым клубом Уокера-Питерса может стать «Тоттенхэм»

13 Июля 2022 • 11:15 Комментировать

Защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс вызывает интерес «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но игрок может перейти в «Тоттенхэм».

Команда Антонио Конте имеет возможность выкупить своего бывшего игрока за 35 миллионов евро. Такая опция была указана в соглашении, которое «Саутгемптон» подписал со «шпорами», когда защитник переходил в стан «святых», сообщает The Athletic.

Информации о том, что «Саутгемптон» хочет расстаться с Уокер-Питерсом, пока не поступало, однако не исключено, что клуб решится заработать на футболисте, если получит солидное предложение.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Кайл Уокер-Питерс Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не откажется от де Лихта, даже если купит Кулибали
13:07 · Англия. Премьер-лига
Парти не полетит с «Арсеналом» на предсезонку в США
13:02 · Англия. Премьер-лига
Ливерпуль собирается наградить Клоппа почётным званием
13:01 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти уведомил игроков «Наполи» об уходе Кулибали
12:47 · Англия. Премьер-лига
Агент де Йонга сообщил «Барселоне» решение игрока
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» готов продать Адама Траоре за 10 миллионов евро
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Сассуоло» принял предложение «Вест Хэма» по Скамакке
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» начала переговоры по трансферу Ибраима Диалло
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал сумму трансфера Аке
11:55 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Я очень счастлив в «МЮ»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает последнее предложение по Кулибали
11:49 · Англия. Премьер-лига
Марш – о Рафинье: «Тяжело видеть, как он уходит, но он всегда был предан делу»
11:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался от должности главного тренера сборной Ирана
11:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал игру Дарвина Нуньеса в контрольном матче
11:23 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Мату, покинувшего «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем