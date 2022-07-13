Новым клубом Уокера-Питерса может стать «Тоттенхэм»

Защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс вызывает интерес «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но игрок может перейти в «Тоттенхэм».

Команда Антонио Конте имеет возможность выкупить своего бывшего игрока за 35 миллионов евро. Такая опция была указана в соглашении, которое «Саутгемптон» подписал со «шпорами», когда защитник переходил в стан «святых», сообщает The Athletic.

Информации о том, что «Саутгемптон» хочет расстаться с Уокер-Питерсом, пока не поступало, однако не исключено, что клуб решится заработать на футболисте, если получит солидное предложение.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.