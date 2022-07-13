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«Ньюкасл» готов заплатить за Исака рекордную сумму

13 Июля 2022 • 11:05 Комментировать
Брайтон
...
Ньюкасл
13.08 17:00

«Ньюкасл» готов побить трансферный рекорд клуба ради покупки нападающего «Реала Сосьедада» Александра Исака, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стоимость потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Английский клуб намерен выплатить эту сумму в течение двух лет.

Напомним, на сегодняшний день самой дорогой покупкой «Ньюкасла» остаётся полузащитник Бруно Гимараэс, перешедший из «Лиона» зимой текущего года за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Исак провёл за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Швеции в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реал Сосьедад Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022 Бруно Гимараэс
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БРАЙТОН НЬЮКАСЛ
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