«Ньюкасл» готов заплатить за Исака рекордную сумму

«Ньюкасл» готов побить трансферный рекорд клуба ради покупки нападающего «Реала Сосьедада» Александра Исака, сообщает The Telegraph.

По информации источника, стоимость потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов евро. Английский клуб намерен выплатить эту сумму в течение двух лет.

Напомним, на сегодняшний день самой дорогой покупкой «Ньюкасла» остаётся полузащитник Бруно Гимараэс, перешедший из «Лиона» зимой текущего года за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Исак провёл за «Реал Сосьедад» 39 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Швеции в 30 миллионов евро.