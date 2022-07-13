Эдуар Менди: «Мы были рады играть играть с Кристенсеном и Рюдигером, но ещё больше мы будем рады новым защитникам»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди прокомментировал кадровые проблемы клуба в центре обороны после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

«Мы были рады играть играть с Кристенсеном и Рюдигером, но ещё больше мы будем рады новым защитникам», – заявил сенегалец в интервью Daily Mirror.

Напомним, что с переходом в «Челси» активно связывают соотечественника Менди – Калиду Кулибали, у которого остался всего год по контракту с «Наполи». Сенегалец вчера дал согласие на переезд в стан «пенсионеров», согласовав с клубом контракт до 2027 года с зарплатой в районе 10 миллионов евро в год.

Также клуб связывают с трансферами Натана Аке, Жюля Кунде и Преснела Кимпембе.