Стерлинг прибыл в Лос-Анджелес, игрок сегодня начнёт тренироваться с «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сегодня должен быть официально объявлен новичком «Челси». Как информирует журналиста Низар Кинселла, англичанин прибыл в Лос-Анджелес, где подопечные Томаса Тухеля сейчас проводят предсезонные сборы.

Напомним, что ранее Стерлинг прошёл медобследование и подписал с клубом контракт до 2027 года. Отмечается, что вместе с Рахимом в Лос-Анджелес на одном самолёте отправился нападающий Армандо Броя, который может покинуть «Челси» этим летом.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 13 голов в Английской премьер-лиге и завоевал свой четвёртый чемпионский титул турнира.