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«Вест Хэм» готовится перехватить у «ПСЖ» форварда

13 Июля 2022 • 10:47 Комментировать

Английский «Вест Хэм» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «молотобойцы» готовы выложить за форварда 40 миллионов евро, но планы могут поменяться, если на рынке станет доступен нападающий «Челси» Армандо Броя, который может обойтись дешевле.

При этом «Сассуоло» наверняка отклонит предложение «Вест Хэма», так как итальянский клуб хочет получить за своего футболиста ровно 50 миллионов евро, которые также отказывается платить «ПСЖ».

Напомним, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес хочет заполучить этим летом нового нападающего. Также клуб пытается вернуть в команду Джесси Лингарда, который ранее выступал за «молотобойцев» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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